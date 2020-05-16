Ramazan’ın bereketi dünyaya yayılıyor

İyiliğin, yardımlaşmanın, dayanışmanın; birlik ve beraberliğin en çok ihtiyaç duyulduğu bu günlerde Türkiye’nin dört bir yanındaki temsilcilikleri ve yurt dışındaki partnerlerinin desteğiyle hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran İyilik Derneği, iftar sofralarını bereketlendiriyor.

İyilik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kayış şöyle konuştu: “Peygamber Efendimiz’in (asm) özellikle Ramazan ayında; cömert davranmak, iyilik yapmak, çok hayır işlemek ve son 10 günde bunları daha da arttırmak tavsiyesine uyduğu ve bizlerin de Peygamber Efendimiz’in (asm) yolundan giderek gerçekleştirmemiz gereken bu davranışlar için dernek olarak vesile olmaya ve hayırseverlerimizin Zekât, Sadâka, Fitre ve Gıda yardımlarını ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırmaya devam edeceğiz.” Haber Merkezi

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