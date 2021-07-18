Rize, Afet Bölgesi ilân edilecek

Rize’de meydana gelen aşırı yağış sonrasında sel ve toprak kayması sebebiyle en az altı kişi vefat etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de sel ve heyelandan etkilenen alanların Afet Bölgesi ilân edileceğini duyurdu. Erzurum’da çeşitli projelerin açılış töreninde konuşan Erdoğan, “Büyük bir felâket yaşadık. Rize’den Bakan arkadaşlarımın yaptıkları araştırmalarda, çok büyük felâkete maruz kalan yerlerin afet bölgesi ilân edilmesi noktasında beklentileri oldu” dedi. Erdoğan, “Yapacağımız ilk Kabine toplantısında bunu teminat altına alacağız” ifadelerini kullandı.

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