Rize’de ekmek 5 lira oldu

250 gram ekmeğin bugünden itibaren 5 liradan satılacağı açıklandı.

Rize Fırıncılar Odası Başkanı Refik Kumbasar, artan maliyetler nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Rize’de de ekmeğe zam uygulanacağını kaydetti. Fırıncı esnafının artan maliyetleri karşılamakta güçlük çektiğini söyleyen Kumbasar, ülke genelinde de ekmek fiyatlarının değişime gideceğini kaydetti. Birgün’de yer alan habere göre, Rize’de halihazırda ekmeğin kilo fiyatının 14,28 liraya tekabül ettiğini ve kentte 210 gram ekmeğin 3 liradan satıldığını söyleyen Kumbasar, 20 Haziran Pazartesi gününden itibaren il genelinde ekmeğin kilo fiyatının 20 liraya çıkarılacağını ve Rize merkez ile batı ilçelerinde 200 gram ekmeğin 4 liradan, Çayeli’nden itibaren doğu ilçelerinde ise 250 gram ekmeğin 5 liradan satışa sunulacağını belirtti.

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