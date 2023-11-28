Rize’de rüzgardan 74 evin çatısı uçtu

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünün yağış uyarısına istinaden Rize merkezde 31, Güneysu’da 35, Hemşin’de 1, Çayeli’nde 6 ve Kalkandere’de 1 olmak üzere toplam 74 çatı hasarı meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, 4 ayrı ekiple hasar tespit çalışmalarının devam ettiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi: “Fırtına nedeniyle ağaçlar devrilmiş olup ilgili kurumlarca gerekli tedbirler alınmıştır. Elektrik direkleri Çoruh EDAŞ ekiplerince yenilenmiştir. Ambarlık köyünde 2 vatandaşımız evlerinin çatısının uçması nedeniyle talepleri doğrultusunda il merkezindeki konutlarına tahliye edilmiştir. Kalkandere ilçesi Kayabaşı Köyü Beyazıt mevkisinde meydana gelen orman yangını söndürülmüştür.” AA

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