Rize'den sevindiren haber

Rize'nin Fındıklı ilçesinde dün sokakta oynadıkları sırada kaybolan Selim Yağız Özkan (4) ve Barış Yıldırım (5) sağ bulundu.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde dün sokakta oynadıkları sırada kaybolan çocuklar bir ağaç altına sığınmış halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Merkez Mahallesi'nde, sokakta oynarken kaybolan Selim Yağız Özkan (4) ile Barış Yıldırım'ın (5) gece boyunca sürdürülen çalışmalara, arama kurtarma köpeği "Kır" ile iz sürme köpeği "Oyma" da katıldı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi Komutanı Kıdemli Kademeli Uzman Çavuş Mustafa Dursun önderliğinde, AFAD ve AKUT destekli çalışma, iki çocuğun evlerinin arkasındaki çay bitkisi yetiştirilen alan ve ağaçlık sahada yoğunlaştırıldı.

Çocukların giysilerinin köpeklere koklatıldığı çalışma, çaylık alanda yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Çalışma sonunda çocuklar, evlerinden yaklaşık 700 metre uzaklıkta, ormanlık alan ile çay yetiştirilen bahçenin bitişiğindeki bir ağaç altında birbirine sarılmış halde köpekler tarafından bulundu.

Halk, yol boyunca ekipleri alkışladı

Çocukları omuzlarına alan JAK timi ve diğer ekipler, yürüyerek Kaymakamlık önüne geldi. İlçe halkı ekipleri, yol boyunca alkışlayarak kutladı.

Kaymakamlık önünde Elif ve Serkan Özkan ile Fatma ve Emin Yıldırım çiftleri, çocuklarına sarıldı.

Selim Yağız ve Barış, buradaki ambulansla tetkik için Fındıklı Bölge Guatr Araştırma Hastanesine götürüldü. Anneler de çocuklarla birlikte ambulansla hastaneye gitti.

Çocukların yapılan muayenelerinde herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadı.

Çocuklar gazetecilere, korkmadıklarını, gece uyuduklarını söyledi.

JAK Timi Komutanı Mustafa Dursun, çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Bu ekibi çok seviyorum. Türkiye'yi sevindirdiğimiz için çok mutluyuz. Çocukları sağ salim bulduğumuz için çok mutluyuz. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

17 saatlik titiz çalışma mutlu sonla bitti

Rize'de, sokakta oynadıkları sırada kaybolan iki çocuğun bulunmasına katkı sağlayan Rize Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ekipleri, 17 saatlik çalışma sonunda çocuklara sağ salim ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

JAK Timi Komutanı Kıdemli Kademeli Uzman Çavuş Mustafa Dursun, yaptığı açıklamada, Rize'nin yanı sıra Ordu, Giresun, Gümüşhane ve Artvin'de de hizmet verdiklerini söyledi.

Fındıklı ilçesinde, Selim Yağız Özkan (4) ve Barış Yıldırım'ın (5) kaybolduğunu öğrendikleri ilk andan itibaren 6 kişilik ekiple çalışmalara başladıklarını belirten Dursun, arama çalışmalarını sabah saat 05.00'e kadar sürdürdüklerini belirtti.

Dursun, ekip olarak kendi yorgunluklarından çok köpeklerin yorgunluğu nedeniyle yaklaşık 1,5 saat dinlendiklerini anlatarak "Arama kurtarma köpekleri zorunlu dinlenmeye neden oldu. Dinlenmenin ardından köpeklerimiz yeniden motive oldu ve bizi mutlu sona ulaştırdı." dedi.

Dursun, 17 saatlik çalışma sonunda çocukları sağ salim buldukları için mutlu olduğunu dile getirdi.

Golden cinsi 2,5 yaşındaki arama kurtarma köpeği Kır'ın bakıcılığını yapan Uzman Çavuş Akın Üçüncü ise 1 yıldır Rize'de görev yaptıklarını aktardı. Rize'de 3 ayrı operasyona katıldığını ifade eden Üçüncü, Artvin'de çöken tünelde de arama faaliyeti yaptıklarını söyledi.

Çok iyi eğitim imkanları olduğuna işaret eden Üçüncü, "Çocukları da dün akşam babaannenin evinin etrafında aramaya başladık. Evin üst kısmında gündüz arama yaptık. Köpeklerimiz kokuyu alınca çocukların peşinden gitti. Köpeklerimiz havlayarak tepki verdi. Bunun üzerine çocuklar da seslendi. Çok şükür sağ salim çocuklara kavuştuk." diye konuştu.

"Sonu mutlu bir çalışma gerçekleştirdik"

Belçika Malinois cinsi 2,5 yaşındaki iz takip köpeği Oyma'nın eğitmeni Gökhan Yaşar da köpeklerin her an bir şey olacak gibi günlük eğitildiğine dikkati çekti.

Köpeklerin eğitim günlerinde 800 gram, dinlenme günlerinde 600 gram özel mama ile beslendiğini bildiren Yaşar, itaat eğitimleri yapıldığını vurguladı. Sonu iyi biten bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Yaşar, "Bu bizi çok mutlu etti. Aileler, Fındıklı halkı bir bütün oldu. Herkes bizimle birlikte aradı. Köpeklerimiz vasıtasıyla bulduk. Çocukların eşyalarını koklattık ve onların yardımlarıyla mutlu sonuca ulaştık." dedi.