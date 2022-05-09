Rüzgâr santrali çevreyi tehdit ediyor

Aydın ve Muğla sınırları içinde Beşparmak Dağları’na rüzgâr enerji santrali kurulmak isteniyor.

Milas’tan Aydın Tekeler’e kadar uzanan 33 kilometrelik bölgeye yapılması planlanan rüzgâr enerji santrali projesi hem yurttaşın geçim kaynağına hem de çevreye zarar verecek. Çevreciler, “Tabiat bu çalışmalarla mahvedilecek. Enerji lazım ama uygun alanlara yapılması lazım” ifadesi kullanıldı. Bölgedeki yurttaşın geçim kaynağı olan fıstıkçamı, arıcılık, zeytincilik ve hayvancılığın da etkileneceğini vurgulayan Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, “Bunları hiç düşünmüyorlar. Bu ağaçlar belki de sürdürülebilir bir şekilde daha çok para getirecektir” dedi. Doğal yaşamın ve yurttaşın geçimini kaybedeceğini belirten Sürücü, “30 tribünün demek 30-40 km alanı tamamen süpürmek demek. Doğa bu çalışmalarla mahvedilecek. Bir kişi para kazanacak diye bu alanları yok ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi