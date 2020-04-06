Sakarya'da 631 kişinin karantina süresi doldu

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Sakarya'daki yurtlarda karantinada tutulan 631 kişinin tahliye işlemi başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Sakarya'daki yurtlarda karantinada tutulan 631 kişi tahliye edilmeye başlandı. Türkiye'ye 23 Mart'ta giriş yapan 631 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı 3 yurda yerleştirilerek gözlem altına alınmıştı. Yurtta kalan, aralarında öğrenci, şoför ve işçilerin bulunduğu bu kişilerin 14 günlük karantina süresi doldu. Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen 631 kişi evlerine gönderiliyor. AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Mart'tan bugüne kadar kentteki yurtlara 1885 vatandaşın getirildiğini söyledi. Karantina süresi dolanların bugünden itibaren evlerine gönderildiğini aktaran Kaşkaş, bunun için AFAD İl Müdürlüğünce 77 ile gitmek üzere otobüsler kiralandığını belirtti. Vatandaşlardan herhangi bir ücret alınmayacağını ifade eden Kaşkaş, "14 gün boyunca tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız bu işlemleri muazzam bir şekilde yürüttü. Bu çerçevede emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bugün 631 misafirimizi gönderiyoruz, yarın 658, 8 Nisan'da 211 ve 9 Nisan'da da 269 misafirimizi göndermiş olacağız." şeklinde konuştu. AA

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