Sakarya'da bir sokak için karantina kararı alındı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir sokakta karantina uygulaması başlatıldı.

Türkiye genelinde bölgesel karantina uygulaması devam ediyor. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, salgınla mücadele kapsamında son günlerde vakaların yoğunlaşması üzerine ilçeye bağlı Kazımiye Mahallesi Yukarı Sokak'ın bugünden itibaren 10 gün süreyle karantinaya alındığını açıkladı. Vali Kaldırım, salgınla mücadelede tedbirlerin artarak devam edeceğini ve başarının kurallara uymakla sağlanacağını kaydetti.

Okunma Sayısı: 123

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.