Samsun Yeni Asya hizmet binası sona yaklaşıyor

Samsun Yeni Asya temsilciliği ve okuyucuları ile birlikte, bölge illerinin de katılımıyla birlik ve beraberlik ruhu içinde devam eden Samsun Yeni Asya hizmet binası inşaatı sona yaklaştı.

Medrestü’z Zehra’nın Samsun şubesi ruhunu deruhte edecek olan Samsun Yeni Asya hizmet binası inşaatına 29 Ocak 2021 tarihinde, daha önce alınan 400 metrekarelik arsa üzerine temeli atılarak başlandı. On ay gibi kısa bir sürede son aşamaya yaklaşan inşaatın bitirilmesi için çalışılıyor. Samsun Yeni Asya temsilciliği ve okuyucuları ile birlikte, bölge illerinin de katılımıyla birlik ve beraberlik ruhu içinde inşat devam etti.

130 metrekare temel alanına sahip olan inşaat, ikinci katta 188 metrekareye ulaştı. Bir kat kot ve kot üstü dört kat üzerine inşaatı devam eden binada sona yaklaşıldı. Samsun Yeni Asya okuyucularının kendi mahal imkânlarıyla bu seviyeye ulaşan inşaat, ekonomik şartların zorluğu sebebiyle ödeme zorluğu çekilse de devam ediyor.

Duaya ve desteğe ihtiyaç var

Yeni Asya okuyucularının buluşma, toplanma, kitap okuma, seminer vb. faaliyetlerinin yapılabileceği binanın ayrıca misafirhane olarak da kullanılması planlanıyor. Samsun Yeni Asya Eğitim, Kültür ve Yardımlaşama Derneği’nin de eğitim, kültür ve yardımlaşma faaliyetlerini yapabileceği bir yer olabilecek mekânın yakın bir zamanda bitirilerek hizmetlere başlaması bekleniyor. Samsun Yeni Asya hizmet binası inşaatının bitirilerek hizmete girmesi için duâya ihtiyaç olduğunu belirten Yeni Asya Samsun temsilciliği, inşaat bittiğinde binanın müştemilatının hazırlıklarına da başladıklarını ifade ettiler. Bir gönül seferberliği içinde süren bu hayırlı faaliyete katkı yapmak isteyenlerin Samsun yeni Asya Temsilciliği ile iletişime geçebilecekleri belirtildi.