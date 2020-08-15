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15 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Şanlıurfa’da 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı

15 Ağustos 2020, Cumartesi 09:09
Şanlıurfa Valiliği, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara günün belli saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

Şanlıurfa Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik sabah saat 06.00 ile 10.00 arası ve öğleden sonra saat 16.00 ile 18.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini açıkladı.

Valiliğin açıklamasında, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen korona virüs salgınının yayılmasına engel olmak amacıyla İçişleri Bakanlığının 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı genelgeleri ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmiş, 10.06.2020 tarih ve 9138 sayılı genelge ve buna istinaden alınan 19/06/2020 tarih ve 82 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile söz konusu kısıtlama esnetilerek her gün sabah 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilmelerine karar verilmiştir. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde ise salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenmektedir. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığının 12.08.2020 tarih ve 13102 sayılı '65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlarımızın Sokağa Çıkma Kısıtlamaları' hakkındaki genelgelerine istinaden 13.08.2020 tarihinde olağanüstü toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları ile ilgili olarak aşağıdaki kararları almıştır" denildi.

Açıklamanın devamında, "İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranının düzenli olarak takip edilerek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili olarak ilimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranının düzenli olarak takip edilmesine, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sabah saat 06:00-10:00 ve 16:00-18:00 arası sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, 65 yaş üstü kişilerin (gelin ve damadın birinci derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, mevlit yemekleri gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına, sokak düğünlerinin 2 saat ile sınırlı tutulmasına karar verildi" ifadelerine yer verildi.

Kararda ayrıca işçi, öğrenci ve memur servis araçlarında kurallara uyulmaması halinde, birinci ihlalde uyarılması, ikinci ihlalde idari para cezası, üçüncü ihlalde ise servis aracının 5 gün süre ile bağlanmasına karar verildi.

Etiketler: Şanlıurfa, 65 yaş ve üstü, sokağa çıkma yasağı
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