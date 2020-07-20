Şanlıurfa'da otluk alanda yangın

Şanlıurfa'da otluk alanda çıkarak Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesin'e sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa-Mardin kara yolundaki otluk alanda çıkan yangın Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'ndeki ormanlık alana sıçradı. Kuru ot ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere müdahale için bölgeye Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin kırsal mahallelerdeki yerleşimlere ulaşmaması için iş makineleriyle çalışma yapılırken, söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Yangına havadan 1 helikopter, karadan itfaiye ekipleri, 13 arazöz, 3 TOMA ve iş makineleriyle müdahale ediliyor. NTV

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