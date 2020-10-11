Şehidimizi duâlarla uğurladık

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı’nın cenazesi memleketi Çorum’a uğurlandı.

Ağrı Dağı kırsalında devam eden Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde şehit olan 31 yaşındaki Doku- macı için Ahmed-i Hani Havalimanı’nda tören düzenlendi. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak alana getirilen şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, tören mangasınca omuzlarda taşınarak katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Dokumacı’nın özgeçmişi okundu, duâ edildi. Dokumacı’nın naaşı, askerî uçağa konularak memleketi Çorum’a uğurlandı. AA

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