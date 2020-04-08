Şehir merkezlerindeki hastaneler açılsın

Koronavirüs salgını sebebiyle Ankara’da 112 örgüt bir araya gelerek Hastanemi Açın Platformu (HAP) kurdu. Platform, kent merkezlerindeki hastanelerin yeniden açılmasını talep ediyor.

DW’nin haberine göre, Türkiye’de bütün hizmetlerin tek merkezde toplanması için şehir hastaneleri kurulmuş, şehir merkezindeki hastaneler de kapatılmıştı. Salgın sebebiyle önümüzdeki günlerin kritik olduğunu söyleyen halk sağlığı uzmanları ise hızlıca planlama yapılarak kapatılan hastanelerin açılmasını ve bir kısmının Covid-19 vak’aları dışındaki sağlık hizmetlerine ayrılmasını öneriyor. Ankara’da bir araya gelen 112 örgüt, bu amaçla Hastanemi Açın Platformu (HAP) adlı bir inisiyatif başlattı. Meslek örgütleri, sendika ve siyasîpartilerin yer aldığı platform, “Geç olmadan, can kayıpları artmadan hastanelerimizi açın” çağrısı yaptı.

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