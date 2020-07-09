Sel yine vurdu

Doğu Karadeniz’de etkili olan şiddetli yağış bazı bölgelerde sel ve heyelanlara sebep oldu.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde yaklaşık 2 saat süren sağanak, sele yol açtı. Sel sebebiyle bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı, trafikte aksamalar oldu. Bazı ev, iş yeri ve ahırlarda su baskınları oldu, vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Sivas-Kayseri kara yolu da sel sebebiyle bir süre trafiğe kapatıldı. Bölgede tarım arazileri de zarar gördü. Trabzon’un Yomra ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda Yomra-Özdil kara yolu ulaşıma kapandı. Sürmene ilçesinde, heyelan ve taşkınlar sebebiyle 8 mahalleye ulaşım sağlanamıyor, bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı.