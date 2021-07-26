Selden etkilenen yerler afet bölgesi oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce, Rize ve Artvin’de selden etkilenen yerlerin, Afet ve Âcil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilân edileceğini açıkladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,“Selden etkilenen bölgeler AFAD tarafından ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilân ediliyor.” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesi ilân edilen bölgelerde “vergi ertelemesi”, “esnafa yönelik SGK prim ödemesi ertelemesi”, “eşya zararlarının karşılanması için yardım”, “esnaf kredilerinin geri ödemelerinin ertelenmesi”, “iş yeri ve araç zararlarının karşılanması için destek” ve “âcil destek paketi”gibi çalışmalar yapılacağını bildirdi. Afet Bölgesi ilân edilecek yerler şöyle: “Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve çevre köyleri, Rize’nin Güneysu ilçesi, Çayeli ilçesinin Büyükköy ve Madenli beldeleri ile köyleri, Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ve çevre köyleri, Ardeşen ilçesi Tunca Beldesi ve çevre köyleri, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçelerinde selden etkilenen köyler, Artvin’in Arhavi ve Murgul ilçeleri.” AA

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