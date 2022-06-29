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Seller 21 ili etkiledi

29 Haziran 2022, Çarşamba 21:05
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce Üçköprü ile Kastamonu’nun Küre ilçesi İkizciler köyünde kaybolan 2 vatandaşı arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce Üçköprü ile Kastamonu’nun Küre ilçesi İkizciler köyünde kaybolan 2 vatandaşı arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi. Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Batı Karadeniz için yapılan çok kuvvetli yağış uyarısının ardından, bölgeye ülke genelinden ekiplerin yönlendirilerek teyakkuza geçildiği belirtildi. 

26-27 Haziran’da 24 saat içerisinde metrekare başına Kastamonu’nun İnebolu ilçesine 159,5 kilogram, Bartın Erit beldesine 117,5 kilogram, Düzce Yığılca’ya 104,8 kilogram, Sinop Ayancık’a 94,2 kilogram, Zonguldak Devrek’e 84,2 kilogram ve Samsun Yakakent’e 89,6 kilogram yağış düştüğü aktarılan açıklamada, “Meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle Düzce Üçköprü köyü mevkisinde 1 kişi, Kastamonu Küre ilçesi İkizciler köyü mevkisinde 1 kişi olmak üzere 2 vatandaşımızın kayıp olduğu bilgisi alınmış olup, arama çalışmalarına aralıksız devam edilmektedir.” ifadelerine yer verildi. “Kırmızı Uyarı” verilen Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop’ta toplam 13 İl AFAD Müdürlüğü ile ilgili diğer kurum, kuruluşlardan görevlendirilen ve teyakkuz halinde bekletilen 5 bin 441 personel, 1460 araç/ekipman ve 3 hava aracı bulunduğu aktarıldı. 

Öte yandan, Batı Karadeniz’deki yağışlardan, “Kırmızı Uyarı” verilen 6 il, “Turuncu Uyarı” verilen 9 il ve “Sarı Uyarı” verilen 6 il olmak üzere toplam 21 ilin etkilendiği bildirildi. Açıklamada, aşırı yağışlardan etkilenebilecek 7 ildeki vatandaşlara dikkatli olmaları, güvenli alanlara intikal etmeleri ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda turuncu tehlike bildirimi için SMS, kırmızı tehlike bildirimi için CMAS (hücresel bilgi mesajı) gönderildiği ifade edildi. Ankara - aa

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Selin İzleri Silinmeye Çalışılıyor

Kastamonu’da selden etkilenen Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde hayatın yeniden normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor. Bozkurt ve İnebolu’da selin izlerini silme çalışmaları sürüyor. Bozkurt ilçesinde etkili olan sağanağın ardından Ezine Çayı’nın seviyesi yükselmiş, taşan su ilçe merkezine dağılmıştı. Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, bölgede selin izlerini kaldırmak için çalışma başlattı. Ezine Çayı girişinde zarar gören köprü onarılarak tekrar ulaşıma açıldı. DSİ ekipleri, Ezine Çayı’nın yatağında da çalışma yürütüyor. Kastamonu - aa

 

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Yine ders alınmadı

Bozkurt’ta 2021’de büyük yıkıma yol açan çarpık yapılaşmanın aynı şekilde sürdüğü belirlendi. TMMOB, taşkın alanının yapılaştığını, kanalla derenin yapısının değiştirildiğini tespit etti. Kastamonu’un Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021’deki selde büyük yıkıma ve can kayıplarına neden olan dere kenarındaki çarpık yapılaşmanın, yaşananlardan ders çıkarılmadan sürdüğü ortaya çıktı.

Bozkurt’ta geçen yıl yaşanan sel felaketinde can kayıpları yaşanmış, dere yatağına yapılan binalar yıkılmış, köprüler zarar görmüştü. Son günlerde bölgede artan yoğun yağışlar nedeniyle Ezine Nehri taştı, yine köprüler yıkıldı, çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Geçen yılki felaketin ardından günlerce dere kenarlarının yapılaşmaya açılmaması tartışma konusu olurken Bozkurt’tan gelen görüntülerde Ezine Nehri kenarına yeniden yapılan binalar dikkat çekti. ‘Geçen yıldan ders çıkarılmamış’ diyen Şehir Plancıları Odası, dere kenarına yapılan evler için, “Değişen hiçbir şey yok. Aradan bir yıl geçti ancak seneki resmin aynısıyla karşı karşıyayız” dedi.

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Sel kontrol ihaleleri iptal edildi

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Ankara Şubesi, Batı Karadeniz’de sele neden olan yağış miktarının mühendislik yapılarının tasarım hesaplarının esas alındığı değerlerin üzerinde olmadığına dikkat çekerek, “Mühendislik hesapları içerisinde kullanılabilecek ve öngörülebilir durumlar için afet nitelemesini kullanmak doğru mudur? Benzer olayların tekrar yaşanmaması konusunda iktidarın samimiyet göstergesi kurtarma çalışmaları değil sel kontrol projesi ihalelerinin ödenek yetersizliğinden iptal edilmesidir” açıklamasını yaptı. Açıklamada, "Afete yol açma kapasitesi tahmin edilebilen olaylarına karşı gerekli planlamaların yapılması; insanların fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar yaşamasına karşı en büyük silahımızdır. Bu planlama ile yapılan işlerde ise imkanların yetersiz kalması gibi bir durum söz konusu olamaz ve biz buna mühendislik diyoruz" denildi.

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