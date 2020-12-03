Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem oldu

Merkez üssü Siirt'in Kurtalan ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD, saat 8.45'te gerçekleşen depremin 20 kilometre derinlikte olduğunu, deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığını belirtti. ​Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.1, derinliğini de 2.2 kilometre olarak açıkladı. Deprem Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak'ta da hissedildi. Vali Hacıbektaşoğlu: Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu depremin ardından ilçe, ilçe merkezleri ile kırsaldaki yerleşim birimlerinde durum tespiti için çalışma başlattıklarını söyledi. ​Karakolların bulunduğu bölgelerle iletişime geçtiklerini dile getiren Hacıbektaşoğlu, "Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor" ifadelerini kullandı.

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