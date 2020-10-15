Şırnak Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Şırnak Belediye Başkanı Yarka'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yarka paylaşımında, "Kıymetli hemşehrilerim, yaptırmış olduğum Kovid-19 testim pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Evde kontrol amaçlı izole durumdayım. Tedaviyi evde geçirip bir süre karantinada kalacağım. Tedavi süresi boyunca dualarınızı bekliyorum. En kısa sürede görüşmek dileğiyle." ifadelerine yer verdi. AA

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