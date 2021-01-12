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13 OCAK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Sivas'ta son 91 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı

12 Ocak 2021, Salı 19:00
Hava sıcaklığının gün içerisinde 18 dereceye kadar yükseldiği Sivas'ta, 1930'dan itibaren ocak ayındaki en yüksek sıcaklık değeri kaydedildi.

Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava etkisini sürdürüyor.

Çetin kış şartlarıyla bilinen kentte, bugün hava sıcaklığının 18 dereceye kadar yükselmesiyle son 91 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

Sıcak havayı fırsat bilen çok sayıda vatandaş, Cumhuriyet Meydanı, İstasyon Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda yoğunluğa neden oldu.

Vatandaşlardan Turan Kaçmaz, 50 yıldır Sivas'ta yaşadığını belirterek, "Kışın ortasında ilk defa böyle bir sıcak havaya tanık oldum. Kar beklerken hava giderek ısınıyor." dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, Sivas'ta ocakta en yüksek sıcaklık 2 Ocak 2010'da 14,6 derece olarak kayıtlara geçmişti. Verilere göre, ocakta en düşük sıcaklık ise 13 Ocak 1950'de sıfırın altında 31,2 derece olarak ölçülmüştü.

AA

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