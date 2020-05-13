Somalı çocuklar babalarının kabrine koştu

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014’te meydana gelen maden faciasında Şehit olan 301 işçi için anma programı düzenlendi.

Kovid-19 sebebiyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı Somalı çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile babalarının kabrine gitti. Şehit madenci Bayram Erol’un kızı Sudenur Erol (8) da bahçeli bir evin önünde ailesini resmetti, çizdiği kalbin içine “Canım babacığım ben seni çok seviyorum, seni çok özledim.” diye yazdı. Sudenur Erol, “Çizdiğim resimde babamı sevdiğimi ve ona duygularımı göstermeye çalıştım. Resimde anne ve babamın evlilik yıl dönümü de var. Annemle babam buradalar, ablamla ikimiz de yanlarındayız.” diye konuştu. Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehitliğe hijyenik maske ile gelen vatandaşlar, şehitlik girişindeki dezenfektan tünelinden geçti. Kur’ân-ı Kerîm’in okunduğu programda, şehit madenciler için duâ edildi.