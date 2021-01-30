Son 24 saatte 6 bin 871 yeni koronavirüs vakası daha

Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 871 yeni vaka tespit edildi. 129 kişi vefat etti. 658 yeni hasta belirlendi. 7 bin 100 kişi ise KOVID-19'u yenerek sağlığına kavuştu.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 785 KOVID-19 testi yapıldı, 6 bin 871 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi vefat etti.
Ağır hasta sayısı 1692 oldu, 7 bin 100 kişinin KOVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 355 bin 409'a yükseldi.