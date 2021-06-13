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13 HAZİRAN 2021 PAZAR - YIL: 52

Son 51 senenin en sıcak 9. ilkbaharını yaşadık

13 Haziran 2021, Pazar 12:43
Türkiye'de 2021 yılının ilkbahar mevsimi, son 51 yıllık dönem göz önüne alındığında en sıcak dokuzuncu ilkbahar olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar ilkbahar (mart, nisan, mayıs) mevsimi ortalama sıcaklığı 12 derece olarak ölçüldü. Bu ilkbaharda ise ortalama sıcaklık 1,2 derece artarak 13,2 dereceye yükseldi.

Bu yılın ilkbahar mevsiminde ortalama sıcaklıklar Marmara Bölgesi, Trakya, Kuzey Ege, Karadeniz kıyıları çevrelerinde mevsim normalleri civarında, Samandağ çevresinde mevsim normallerinin altında, yurdun diğer yerlerinde mevsim normallerinin üzerinde kayıtlara geçti.

2021 Nisan ve Mayıs ayları ortalama sıcaklığı 1981-2010 ortalama sıcaklıklarının üzerinde gerçekleşirken, 2021 Mart ayı ortalama sıcaklığı 1981-2010 ortalama sıcaklığının altında ölçüldü.

Bu yılın ilkbahar mevsimindeki ekstrem minimum sıcaklıklar uzun yıllık ekstremlerin üzerinde gerçekleşti.

Türkiye'de en sıcak ilkbahar mevsimi 2018 yılında kaydedildi. Bu ilkbahar 1971'den sonra en sıcak 9. ilkbahar mevsimi oldu.

Marmara Bölgesi'nde en yüksek sıcaklık Geyve'de

Marmara Bölgesi'nde ilkbahar mevsiminde ortalama sıcaklıklar Çanakkale çevresinde mevsim normalleri üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Marmara Bölgesi’nde en düşük sıcaklık sıfırın altında 4,4 dereceyle Gönen’de, en yüksek sıcaklık ise 34,6 derece ile Geyve’de ölçüldü.

Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar İzmir, Kuşadası, Aydın, Denizli, Bodrum, Seferihisar, Nazilli, Milas Yatağan çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında kaydedildi. Ege Bölgesi’nde en düşük sıcaklık sıfırın altında 8,2 dereceyle Tavşanlı’da, en yüksek sıcaklık ise 39,4 dereceyle Aydın’da tespit edildi.

Akdeniz Bölgesi'nde ilkbahar ortalama sıcaklıklar Burdur, Dalaman, Antakya, Kaş, Korkuteli, Karaisalı, Elmalı, Mut, Erdemli, Kale-Demre çevrelerinde mevsim normalleri civarında, Samandağ çevresinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü.

İç Anadolu'da en yüksek sıcaklık Kırıkkale'de

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar bölgenin batı ve doğusunda mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. İç Anadolu Bölgesi’nde en düşük sıcaklık sıfırın altında 12,5 dereceyle Kangal’da, en yüksek sıcaklık 35,3 derece ile Kırıkkale’de kayıtlara kaydedildi.

Karadeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar Akçakoca, Bartın, İnebolu, Sinop, Çorum, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Osmancık, Kızılcahamam, İspir, Oltu, Şebinkarahisar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında yaşandı. Karadeniz Bölgesi’nde en düşük sıcaklık sıfırın altında 12,6 derece ile Çorum’da, en yüksek sıcaklık 37,9 dereceyle Amasya’da görüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilkbahar, Bitlis çevresinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde normallerinin üzerinde tespit edildi. Doğu Anadolu Bölgesi’nde en düşük sıcaklık sıfırın altında 23,1 derece ile Erzurum’da, en yüksek sıcaklık 36,6 dereceyle Elazığ ve Ergani’de ölçüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklık bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde en düşük sıcaklık sıfırın altında 3,5 dereceyle Batman’da, en yüksek sıcaklık ise 44,3 dereceyle Ceylanpınar’da kayıtlara geçti.

AA

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