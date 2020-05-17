"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

"Şu anda asgari ücretin 10 katı kazanıyoruz''

17 Mayıs 2020, Pazar 22:21
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde asgari ücretle çalışırken işini bırakıp 34 koyun alan Akın Yalçınkaya, 20 senede ailesi ve kardeşiyle el ele verip teşviklerden de faydalanarak 1300 başlık sürünün sahibi oldu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Örenköy köyünde yaşayan Akın Yalçınkaya, 2000 yılına kadar asgari ücretle kepçe operatörlüğü yaptı.

 

Ardından baba mesleği olan küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine başlamaya karar veren Yalçınkaya, işinden ayrılıp 34 koyun aldı.

Ailesi ve kardeşiyle 655 dönüm arazide çalışmaya devam eden Yalçınkaya, kırsal bölgelerde iş arayan gençlere ya da işini değiştirmek isteyenlere devlet desteklerinden yararlanıp besici olmaları çağrısında bulundu.

Akın Yalçınkaya, besiciliği tercih etmesinde, operatörlükten kazandığıyla birikim yapamamasının etkili olduğunu söyledi.

Aradan geçen süreçte koyunlar için yem yetiştirmek amacıyla toprak edindiklerini, kardeşiyle ev yaptırdıklarını, iki traktör ve otomobil aldıklarını belirten Yalçınkaya, "Şu anda asgari ücretin 10 katı kazanıyoruz. Hem hayallerimizi gerçekleştirmek hem de arzu ettiğimiz bir yaşam standardına kavuşma imkanı bulduk." dedi.

Köyde yaşamanın yoksunluk getirmediğini vurgulayan Yalçınkaya, "2000 yılına kadar asgari ücretle çalıştım, ne kenarda birikimim oldu ne de taş üstüne taş koyabildim ama o seneden sonra arabam, traktörlerim oldu. Köyüme ev yaptım. Sosyal yaşantım da güzel. Kendi işim; hayvanları istediğim zaman çıkartıyorum, istediğim zaman geri koyuyorum." diye konuştu.

"Devlet desteklerinden yararlanabilirler"

Şu anda 460'ı anaç, 840'ı kuzu olmak üzere 1300 başlık sürüye ulaştığını aktaran Yalçınkaya, yem ihtiyacının yüzde 80'ini kendi arazilerinden karşıladıklarını, sadece kuzularına büyüme sürecinde yem aldıklarını aktardı.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"İşi olmayan ya da asgari ücretle çalışanlar hayvancılığa atılabilir, devlet desteklerinden yararlanabilir. Anaç koyuna yıllık hayvan başı 25 lira, sürüde yetiştirilen anaç hayvanlar için hayvan başına 100 lira sürü büyütme desteği veriliyor. Sürü yöneticisi kurslarında eğitim verildikten sonra SGK ödemeleri için 5 bin lira destek sağlanıyor. İmkanları, köyde yerleri varsa 50 koyun alsınlar. Biz hayallerimize kavuştuk. Çoluk çocuğumuzu da çok rahat okutuyoruz, her imkanları da var. Köyde hayvancılık yaparken hiçbir şeyden eksik değiliz. Hatta burada organik yaşamanın keyfini, tadını ve güzelliğini yaşayabiliyoruz."

AA

Okunma Sayısı: 15696
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hediye kitap kampanyasında Risale-i Nur'a ilgi ve talep artıyor

    Yüzyılın en büyük krizi kapıda

    Gençliğin önceliği hürriyet

    #EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

    Dünya genelinde son 24 saatte neler yaşandı?

    ABD'de koronavirüs yasaklarına uymayan Yahudi okulu kapatıldı

    Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yeni genelge

    'Öyle birisi var ama aynı takımda oynadığımız için sıkıntı yok'

    Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

    Bakan Koca: Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var

    Şehit Jandarma Yüzbaşı Çiftçi dualarla uğurlandı

    Şehide duâ

    En çok başvuru âdil yargılama ihlâlinden

    Salgın geçim kaynaklarını mahvetti

    ABD'de konut başlangıçları son 5 yılın en düşük seviyesinde

    Kösedağ'ın eteklerinde renk cümbüşü

    Vaka sayılarının arttığı Arap ülkelerinde son durum?

    Çin’den ABD’ye DSÖ tepkisi

    Dünya genelinde vaka sayısı 5 milyona dayandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tarihe düşülen notlar
    Genel

    Yüzyılın en büyük krizi kapıda
    Ahmet BATTAL

    Fetömetreli adalete güvenelim mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Az bir bedel, çok büyük netice!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Kayyımla demokrasi kıyımı
    Genel

    Hediye kitap kampanyasında Risale-i Nur'a ilgi ve talep artıyor
    Risale-i Nur'dan

    İsrafla gelen hırsın neticeleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Uhuvvette suhulet ve selâmet var
    Faruk ÇAKIR

    Çeşmelerdeki su sesine duâlar karışacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.