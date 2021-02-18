Su kaynakları mutlaka korunmalı

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul Su Durum Raporunu açıkladı. Raporta, 'Kanal İstanbul' projesinin İstanbul’u besleyen içme suyu kaynaklarına zarar vereceği ifade edildi.

TMMOB’a bağlı Çevre Mühen- disleri Odası (ÇMO) İstanbul Şubesi, İstanbul Su Durum Raporunu açıkladı. Raporda, “Yanlış kent- leşme politikalarına ilâve olarak yanlış su politikalarının da eklenmesiyle ‘susuzluk’ İstanbul’un kapısına dayandı” denildi. Bianet’in haberine göre; İstanbul’un daha önce şahit olmadığımız boyutta bir kuraklık ile karşı karşıya olduğuna değinilen raporda, “İstanbul’un sınırlı su kaynakları gerektiği gibi korunmaz ve şehir yanlış politikalarla büyürken, mevcut sorunlar yeterince büyük değilmiş gibi İstanbul’u besleyen içme suyu kaynaklarını yerle bir edecek ‘Kanal İstanbul ve Yeni Şehir Yapı Alanları’ projeleriyle birlikte İstanbul, ‘Susuz Bir İstanbul’ projesine dönüşmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Kesinlikle iptal edilmeli

ÇMO’nun raporunda İstanbul’daki su sorunu bütün yönleriyle ele alınarak değerlendirme ve tesbitler yapıldı, sorunların çözümüne yönelik tavsiyeler sunuldu. Raporda ‘Kanal İstanbul’ başlığı altında derlenen bilgiler şu şekilde aktarıldı: Kanal İstanbul olarak tanımlanan Su Yolu, Yenişehir Rezerv Alanları olarak tanımlanan Yenişehir Yapı Alanları ve yapımı tamamlanan 3. Havalimanı projelerinin Avrupa yakasının su ihtiyacını karşılayan su havzalarında önemli bir tahribata neden olacağı görülmektedir. İstanbul’da Avrupa yakasında su toplama havzalarını ve baraj hacimlerini azaltacak Yenişehir Yapı Alanı ve Kanal İstanbul Projesi’nin İstanbul için cinayet olacağı bilinmeli ve kesinlikle iptal edilmelidir. İstanbul’un su depolama kapasitesinin yüzde 10,21 ‘ini karşılayan Sazlıdere Barajı, Kanal İstanbul projesinin hayata geçmesi halinde tamamen yok olacaktır. Keza Terkos gibi İstanbul su ihtiyacının % 18,68’ini karşılayan bir barajın havzasında da önemli kayıplar yaşanacaktır.