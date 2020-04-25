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26 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Süleyman Soylu fırıncılara teşekkür etti

25 Nisan 2020, Cumartesi 21:39
İçişleri Bakanı Soylu, Kovid-19 tedbirlerine uyan fırıncılara, "Salgınla mücadelede sokağa çıkmanın sınırlandırıldığı günlerde yaptıkları hizmetlere ve Ramazan ayında belirtilen kurallara riayet eden tüm fırıncılarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyan fırıncılara teşekkür etti.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgınla mücadelede sokağa çıkmanın sınırlandırıldığı günlerde yaptıkları hizmetlere ve #Ramazan ayında belirtilen kurallara riayet eden tüm fırıncılarımıza teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: Süleyman Soylu, fırıncı, teşekkür
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