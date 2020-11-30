Sürücülere 'kış lastiği' uyarısı yapıldı

Kırklareli'nde polis ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için yarın başlayacak zorunlu kış lastiği uygulamasıyla ilgili sürücülere uyarılarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, Edirne yolunda yaptığı genel trafik uygulamasında sürücü ve araçların belgelerini kontrol etti. Ekipler, sürücülere, zorunlu kış lastiği uygulamasının yarın başlayacağını hatırlattı. Sürücüleri araçlarına kış lastiği takmaları yönünde uyaran ekipler, kış lastiklerini takan sürücülere teşekkür etti. AA

Okunma Sayısı: 109

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.