Sürücüsüz araç İstanbul trafiğinde

Otomotivdeki dönüşüme liderlik etmek amacıyla TOSB İnovasyon Merkezi’nin, İTÜ OTAM ile birlikte hayata geçirdiği Türkiye Bağlantılı ve Otonom Araç Kümelenmesi’ndeki üyelerinden ADASTEC firması, sürücüsüz araç test çalışmaları kapsamında, sürücüsüz aracı İstanbul trafiğine çıkarttı.

İstanbul’da canlı trafik aşamasına geçen ADASTEC’in otonom aracı, biri Unkapanı diğeri ise Galata olmak üzere iki parkur güzergâhında test çalışmalarına başladı. Parkurlarda test çalışmalarına ek olarak, araç üzerinde yer alan lidar cihazları sayesinde lazer teknolojisi kullanılarak haritalama çalışması da başlatıldı. Parkur içerisinde yer alan yayalar, kaldırımlar, şeritler, ağaçlar ve binalar ayrı ayrı tesbit edilebiliyor. Bu çalışma sayesinde bu yolların, test yazılımına açılabilir hâle getiriliyor. TOSB İnovasyon Merkezi ve İTÜ OTAM’ın koordine ettiği; Türkiye Bağlantılı ve Otonom Araç Kümelenmesi’nde 62 firma yer alıyor. İstanbul - Reyhan Keser

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