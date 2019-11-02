Suyumuz kirleniyor

Kimyevî atıkların ve beşerÎ faktörlerin sebep olduğu kirlilik dünyanın pek çok yerinde musluk suyunun içilememesine sebep oluyor. Türkiye ise, güvenli musluk suyuna sahip olmayan ülkeler listesinde yer alıyor.

Dünya genelinde su kaynakları hızla azalıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre 2030 yılında her 10 kişiden 4’ünün suya erişiminin olmayacağı öngörülüyor. Su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı ve kuraklıklar sebebiyle giderek tükenmesinin yanı sıra, su kirliliği de en önemli problemlerden biri. Özellikle kimyevî atıkların çokluğu ve beşerî faktörlerin sebep olduğu kirlilik dolayısıyla su kalitesinin azalması, dünyanın pek çok şehrinde musluktan akan suyunun içilememesine sebep oluyor. ABD merkezli Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC)’nin verilerini analiz eden Online PR Ajansı B2Press, 244 ülkenin musluk suyu kalitesini inceledi. Çalışmaya göre, 244 ülkeden 187’si güvenli olmayan musluk suyuna sahip iken yalnızca 57 ülke geçer not aldı. Türkiye ise, güvenli musluk suyuna sahip olmayan ülkeler listesinde yer alıyor.

Gelişmiş ülkeler, içilebilir suyuyla öne çıkıyor

Musluktan akan içme suyunun en kötü olduğu ülkelerin başında Bangladeş, Hindistan, Çin ve Endonezya yer alıyor. Musluk suyunun en temiz olduğu ülkeler ise şöyle sıralanıyor: İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Finlandiya. Dünya Dünyada en çok su kirliliğine sebep olan ülkeler arasında Çin, ABD, Hindistan, Japonya ve Almanya bulunuyor.

Türkiye su fakiri olma yolunda ilerliyor

Türkİye’de kişi başına düşen temiz su miktarı günümüzde yaklaşık 1.520 metreküp olarak ölçülüyor. Ancak 2030 yılında Türkiye nüfusunun 100 milyona yaklaşmasıyla kişi başı düşen temiz su miktarının 1.100 metreküpe düşeceği öngörülüyor. Yılda kişi başına düşen ortalama kullanılabilir su miktarı 1.000 m³’ten az olan ülkeler “su fakiri”, 2.000 m³’ten az olanlar “su azlığı yaşayan” ülke olarak nitelendirilirken Türkiye de su fakiri olma yolunda hızla ilerliyor.