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Tabiat kazansın

22 Ağustos 2020, Cumartesi 22:45
Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, “Yangınların yüzde 90’ına yakını insan kaynaklı. Biz istiyoruz ki doğanın ateşle kavgasında ateş değil, ÇEVRE kazansın” dedi.

Son günlerde ülkemizin dört bir yanında artış gösteren orman yangınlarının sebeplerini ve orman işçilerinin çalışma şartlarına yönelik sorunları Yeni Asya’ya değerlendiren Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, orman yangınlarının kontrol altına alınmasında teknolojik imkânlardan üst seviyede yararlanıldığını aktardı. Aslan, “Elbette ki teknolojinin faydaları gör ardı edilemez. Ancak yangını teknoloji değil, yer ekipleri söndürüyor. Bu insanlar ateşle fedakârca savaşıyor. Yangını asıl söndürenin orman çalışanları olduğunu unutmayalım” diye konuştu.  

Ateş savaşçılarına ihtiyaç var 

Orman yangınlarının sadece yaz aylarında değil, kış aylarında da çıkabileceğini belirten Aslan, yangınların yüzde 90’ına yakınının insan kaynaklı sebeplerden dolayı olduğunu söyledi. Ormanların 12 ay boyunca bakımı, gözetimi ve denetiminin gerektiğini vurgulayan Aslan, orman işçilerinin yılda en fazla 9 ay 29 gün çalıştığını ve bu alanda çalışan personel sayısının yetersiz olduğunu dile getirdi. Mevsimlik işçi ile ormanlara bakmanın mümkün olmadığını ifade eden Aslan, “Orman yangınları uzmanlık gerektirir. Ormanlarda 12 ay çalışacak kadrolu işçiye ihtiyaç var. Soluduğumuz temiz hava ile içtiğimiz temiz suyun bedeli yok. Biz temiz hava alabildiğimiz bu alanların yanmasına seyirci kalırsak bunun karşılığını öderiz. Bugün Türkiye’de kurumsal olarak asker ve polisten sonra en çok şehit veren kurum ormancılardır. Orman işçileri, yüksek dağların arkasında dev alevler ile mücadele veriyor. Yeri geliyor 7/24 aç ve susuz bir şekilde çalışıyor. Fakat medyamız bunu göremiyor” şeklinde konuştu.  

Yakmak kolay, yapmak zor 

İşçi açığının bir an önce giderilmesi gerektiğini vurgulayan Aslan şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımızı Erdoğan’ın orman çalışanları için verdiği bir talimat var, orman çalışanları bu talimatın hayat bulmasını bekliyor. Orman çalışanları bizlere kadro verilmezken üzerimize devletimiz kuma getiriyor, bizi devletimiz yalnız bırakmasın diyor. Orman çalışanlarımızın bu mesajını gazeteniz üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza iletiyorum. Orman Genel Müdürlüğü’nün mevcuda ilaveten 12 ay boyunca mücadele edecek 15 bin kadrolu işçiye ihtiyacı var. İşçi yetersizliği yangınlara hızlı bir şekilde müdahale edilmesine engel oluyor. Yanan yerlere yapılan masrafı yangın işçisi almaya harcarsak daha çok kar edeceğiz. Dikimi ve yetiştirmesiyle birlikte bir fidan 30–40 yılda ekonomiye dönüyor. Bir kibritle yakmak kolay ama yapmak yıllar sürüyor. Biz istiyoruz ki doğanın ateşle kavgasında ateş değil, doğa kazansın.”  

ANKARA - FATİH KARAGÖZ

Etiketler: tabiat
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