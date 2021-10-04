Tabii afetin masrafı 6.5 milyarı aştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, doğal afetlerden dolayı masrafın 6.5 milyar lirayı aştığını belirtti.

Adana’da, iş insanları tarafından bağışlanan 17 milyon TL değerindeki 106 otomobil ile 14 motosikletin Adana Emniyet Müdürlüğü’ne teslimi için müdürlük bahçesinde tören düzenlendi. Törene konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bağışları sebebiyle hayırsever iş insanlarına teşekkür etti. Aziz Türk milletinin iyi günde de kötü günde de sorumluluklarını yerine getiren bir millet olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu, Elazığ depremi, koronavirüs pandemisi, Karadeniz Bölgesi’ndeki sel felaketleri ve Akdeniz Bölgesi’ndeki yangın felâketlerinde bunun önemli örneklerinin yaşandığını kaydetti. Bakan Soylu, “Kuveyt’in de göndereceği 5 milyon Dolar var, onunla beraber 1 milyarın, 1 katrilyonun üzerine çıkan bir yardım kampanyasıyla inşallah hem devletimiz milletimizin yaralarını hem de vatandaşlarımız milletimizin yaralarını sarma konusunda el birliğiyle bir hareketlilik ortaya koyuyor. Şu ana kadar toplam masraf 6.5 milyarı, yani katrilyonu aştı” dedi.