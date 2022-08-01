Taksimetre ayarı şoförleri zorluyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enerji ve petrol fiyatlarındaki artışlar nedeniyle taksici esnafının yılda en az 3-4 kez taksimetre güncellemesi yaptırdığını hatırlattı.

Palandöken, “Son iki yıldır akaryakıta gelen zamlarla birlikte taksici esnafımız tarife ücretlerinde değişikliğe giderek taksimetrelerini yılda en az üç-dört kez güncellemek zorunda kalıyor. Yetkili servisler tarafından yapılan bu güncelleme işlemlerinin bedeli 750 TL ile 1500 TL arasında değişiyor. Bu yüksek bedel taksici esnafımızı zorladığı gibi hem zaman kaybı hem de yetkili servisler önünde uzun kuyruklar oluşturarak adeta çile oluyor. Akaryakıttaki değişime bağlı olarak zorunlu yapılan ve kısa zamanlı bir uygulama olan bu hizmetin bedeli mutlaka düşürülmeli” dedi.

Taksicinin kazanacağı paranın taksimetre güncellemesi yapan yetkili servislere gittiğini söyleyen Palandöken, “Konuyla ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığı ile Konfederasyonumuz ve TŞOF gerekli yazışmaları yaparak yüksek fiyatların düşürülmesi gerektiğini neticelendirdik. Taksimetre ayarlama yetkisi ilgili kuruluşlara verilirse mağduriyet ortadan kalkar” diye konuştu.

Recep Gören - Ankara