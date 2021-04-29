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29 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

'Tam kapanma'dan kaçış yoğunluğu artarak devam ediyor

29 Nisan 2021, Perşembe 12:40
Anadolu Otoyolu'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yoğunluk artarak devam ediyor. Otoyolun Kocaeli kesiminde ise akıcı yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesi son günde il dışına çıkmak isteyenler, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün 19.00'da başlayan kısıtlamanın sona ermesiyle şehir dışına gidecek vatandaşların yola çıktığı gözlendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşmaya başladı.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Ataşehir ile Sultanbeyli arasında trafik arttı. D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise Maltepe ve Kartal ile Pendik ve Tuzla arasında bazı bölgelerde trafik yoğunlaştı.

Avrupa Yakası TEM Otoyolu'nda ise Kağıthane ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında kalan bazı bölgelerde trafik gözlendi.

Kent genelinde ise bu bölgelerin dışında kalan ana arterlerde trafik sakin seyrediyor.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 06.30 itibarıyla yüzde 24 olarak ölçüldü.


Anadolu Otoyolu'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yoğunluk artarak devam ediyor. Otoyolun Kocaeli kesiminde ise akıcı yoğunluk yaşandı.

Bozcaada'ya gitmek isteyenlerin Geyikli İskelesi'ndeki yoğunluğu sürüyor

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine ulaşımın sağlandığı Geyikli İskelesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "tam kapanma" tedbirleri öncesinde araç yoğunluğu devam ediyor.

Günün ilk arabalı vapur seferinin düzenlendiği saat 08.00'den itibaren Bozcaada'ya geçmek isteyen sürücüler, Ezine ilçesi Geyikli beldesindeki iskele önünde sıraya girdi.

Jandarma görevlileri tarafından HES kodları sorgulanıp ateşleri ölçülen vatandaşlar daha sonra feribota alındı.

Dünden bu yana devam eden yoğunluk nedeniyle iskele önünde zaman zaman 1,5 kilometrelik araç kuyrukları oluştu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, tam kapanma tedbirleri kapsamında bugün ve yarın yoğunluk olan noktalardaki seferlerini saatsiz gerçekleştirecek. Tam kapanma döneminde ise Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri her gün karşılıklı iki kez yapılacak.​​​​​​​​​​​​​​

AA

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