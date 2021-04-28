"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Tam kapanmada cuma ve vakit namazları camilerde kılınacak

28 Nisan 2021, Çarşamba 14:59
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınacak." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Ali Erbaş, Diyanet TV'de yayımlanan "İyilik Vakti" programına konuk oldu.

Programda bir konuşma yapan Erbaş, tam kapanma sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınacak. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah."

AA

Etiketler: tam kapanma, vakit namazı, cuma namazı, cami
Okunma Sayısı: 125
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri ile görüştü

    Tam kapanmada cuma ve vakit namazları camilerde kılınacak

    İstanbul'dan kaçış trafiği

    Pfizer ve AstraZeneca aşısı aile içi bulaşı riskini azaltıyor

    Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle 3 bin 293 ölüm daha

    ABD Donanması'ndan İran gemilerine uyarı atışı

    Bilim Kurulu bugün toplanacak

    Avrupa Parlamentosu İngiltere ile ticaret anlaşmasını onayladı

    Şehirler arası otobüs seferleri 2 katına çıktı

    İngiltere, otoyollarda sürücüsüz araçlara izin verecek

    İçişleri Bakanlığı kapanmayla ilgili merak edilen soruları cevapladı

    İzmir'deki depreme ilişkin 22 gözaltı kararı

    DSÖ: En az 17 ülkede Hint varyantı tespit edildi

    Kapanma VAR destek paketi YOK

    İlk fotoğraflar dünyaya ulaştı

    TBMM'nin Biden'ın 'soykırım' nitelemesini kınama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

    'Sehven ifade ettim'

    Hrant Dink: Allah bizi komşu kılmış

    Esnaf kredi değil, hibe istiyor

    AYM Başkanı: Hukuk sistemimiz gözden geçirilmeli

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Erken gevşeme, geç kapanma
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kadir Gecesinde şehadet getirdim
    Genel

    AYM Başkanı: Hukuk sistemimiz gözden geçirilmeli
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cuntacıların darbe hazırlığı
    Genel

    'Sehven ifade ettim'
    Cevher İLHAN

    Demokrasi ve hukuk askıda
    Süleyman KÖSMENE

    Günahkâr Müslüman’a rahmet dilenir mi?
    Cenk ÇALIK

    Hastalıkların dâvetçisi: Karışık yemek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.