TBMM tatile girmeyecek, çalışmaya devam edecek

TBMM Genel Kurulunda, Meclisin 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarını sürdürmesi kararı alındı. Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

TBMM Genel Kurulunda, Meclisin 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarını sürdürmesi kararı alındı. Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi. Genel Kurulda, AK Parti'nin, Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi görüşüldü. Kabul edilen grup önerisine göre, Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devam edecek. Genel Kurul, Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini yarın ve perşembe günü sürdürecek, tamamlanamaması halinde haftalık çalışma günleri dışında cuma günü de mesai yapacak. AA

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