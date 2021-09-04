Tekirdağ - Ergene'de yük treni minibüse çarptı: 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treninin işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne'den İstanbul'a giden Kapıkule-Halkalı 13000-1 sayılı 11 vagonlu yük treni, Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, B.K'nin kullandığı 59 ADJ 755 plakalı servis aracına çarptı. Kazada, araçtaki Yaşar Yüce, Nusret Açıkgöz, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Suzan Aksu ve Hülya Dinçkol vefat etti, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Savcı ve jandarma olay yerinde inceleme yaptı. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da olay yerine geldi. Öte yandan, kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. AA

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