Teşekkür alan cami

Yolculuğu esnasında namaz için mola veren Mebrure Yazıcı, Kırıkkale Yukarı Mahmutlar Köyü Camii’ni yaptıranlara teşekkür mesajı yayınladı.

Seyahat edenler için namazları vaktinde kılmak her zaman kolay olmaz. Mola verilen bazı yerlerdeki cami ve mescitlerin uygun olmadığına da şahit olanlar vardır.

Yolculuğu esnasında namaz için mola veren Mebrure Yazıcı, Kırıkkale’deki bir camiyi yapanlara teşekkür mesajı yayınladı.

Çocuklar için oyun alanı mevcut

Mebrure Yazıcı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

“Seyahatte bayanlar için abdest almak zor oluyor genelde. Samsun’a giderken Kırıkkale’de bir köy camii beklentimin fevkinde çıktı. Henüz bazı bölümlerinin yapımı devam etmekle beraber rahat abdest alınıyor. Bayan ve erkek bölümleri kayar kapı ile ayrılmış. Muhtemelen Cuma namazlarında cemaat sığsın diye açılıyor diye tahmin ediyorum. Bayan mescidinde küçük bir bölüm çocuk oyun alanı olarak düzenlenmiş. Bu oyun alanının duvarları da çocukları namaza teşvik etmek amacıyla uygun resimlerle süslenmiş. Kısacası Kırıkkale Yukarı Mahmutlar Köyü Camii’ni yaptıranlardan Allah razı olsun diyorum.”

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK

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