THY bayram tatilinde iç hatta 427 ek sefer düzenleyecek

Türk Hava Yolları, Kurban Bayramı tatilinde, yurt içindeki noktalara 427 ek sefer planladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, hayatı her yönüyle etkileyen yeni tip koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecinde bayramlar eski heyecanına yeniden kavuşuyor. Milli havayolu, bayram tatilini kapsayan 16-25 Temmuz'da, 427 ek yurt içi sefer ile bu heyecana katkıda bulunacak. THY'nin ek seferleri, İstanbul, Ankara, Bursa ve Kocaeli'nden Türkiye'nin dört bir yanındaki 30 havalimanına gerçekleşecek. Misafirlerinin seyahat talep ve beklentilerini analiz eden THY, 249 ek seferi İstanbul Havalimanı merkezli operasyonlarıyla icra edecek. Başarılı marka AnadoluJet ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 74, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan 100 ek sefer gerçekleştirecek. Yeni büyüme stratejisiyle yurt dışı uçuşlara da başlayan AnadoluJet iç hat uçuşlarının yanında yurt dışında 5 noktaya 14 ek sefer yapacak. AA

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