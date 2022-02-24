THY ve Pegasus'un Ukrayna seferleri iptal oldu

Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları, Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebiyle ülkeye düzenlediği tüm seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı. THY, Ukrayna'da başkent Kiev, Herson, Harkiv, Lviv, Mykolaiv, Odessa ve Zaporijya kentlerine karşılıklı seferler düzenliyordu. Pegasus'tan açıklama Pegasus Hava Yolları'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada ise "Ukrayna hava sahası kapatılması nedeniyle 24.02.2022 tarihli Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, değişiklik ya da iade işlemlerinin "flypgs.com/bilet-islemleri" ve mobil uygulamadan ya da 0850 250 67 02 numaralı çağrı merkezi üzerinden ücretsiz yapılabileceği belirtildi. AA

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