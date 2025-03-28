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28 MART 2025 CUMA - YIL: 56

Trafikte ceza yağmuru başlıyor

28 Mart 2025, Cuma 10:12
Emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kanunla, Karayolları Taşıma Kanunu’ndaki idarî para cezaları yükseltiliyor.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni düzenlemeye göre, biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar ceza kesilecek. Yetki belgesi almadan acente ve taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara ise 25 bin liradan 250 bin liraya kadar idarî para cezası uygulanacak.

Haber Merkezi

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  • Demokrat

    28.3.2025 11:08:01

    Bütçe değil,kardeşlik muhteremler sayesinde.Ben ekonomiktir,onlar ne anlar ekonomiden, diyen birde anlamamış olsa ülkem Afrika,insanımız ise sayesinde KUNTA KINTE zamane insanı olacak.

Risale-i Nur Külliyatı

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