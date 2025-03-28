Trafikte ceza yağmuru başlıyor

Emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kanunla, Karayolları Taşıma Kanunu’ndaki idarî para cezaları yükseltiliyor.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni düzenlemeye göre, biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar ceza kesilecek. Yetki belgesi almadan acente ve taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara ise 25 bin liradan 250 bin liraya kadar idarî para cezası uygulanacak. Haber Merkezi

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