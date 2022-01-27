TTB’nin ‘Beyaz Nöbet’i başladı

TTB, sağlık çalışanlarının özlük haklarını ihtiva eden düzenlemenin Meclis’e getirilmesi için “Beyaz Nöbet” başlattı. TTB çağrıları karşılık bulmadığı takdirde ise 8 Şubat’ta “Beyaz G(ö)rev” eylemi yapacak.

Hakları için 15 Aralık’ta greve giden sağlık çalışanları, ikinci kez greve gitmeye hazırlanıyor. Özlük hakları ve sağlıkta şiddetin son bulması gibi taleplerle Türkiye genelinde ‘Beyaz Nöbet’ eylemi başlatan sağlık çalışanları, özlük haklarına ilişkin düzenleme Meclis’e getirilmediği takdirde 8 Şubat’ta greve gideceklerini duyurdu. Türk Tabibler Birliği (TTB) Genel Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı konuşmasında şunları söyledi: “Emek verdiğimiz bu alan ne toplumun sağlık hakkını karşılayabilecek koşullarda ne de bizler emek verenler insanca yaşayabileceğimiz bir ücretle uzun saatlere dayalı köleliği dayatan bir sistemle çalışmak zorunda bırakılıyoruz. 15 Aralık’ta tek günlük uyarı niteliğinde Türkiye’nin dört bir yanında görevlerimizin başındaydık. Ama bir işe yaramadı hâlâ mücadeleye devam ediyoruz.

Yankı bulmazsa son görevimiz

Türk Tabipleri Birliği’nde nöbete başlarken Türkiye’nin dört bir yanında da meslektaşlarımız iş yerlerini terk etmiyor. 4 Şubat’a kadar bu nöbeti bütün emek ve meslek örgütleriyle birlikte sürdüreceğiz. Eğer yankı bulmazsa son görevimizdir bu. Ondan sonra devam eden günlerde sağlık hizmetini durdurma gücümüzün olduğunu bir kez daha hatırlatacağız.” TTB Merkez Konsey Üyesi Kazım Doğan Eroğulları şu basın açıklamasını okudu: “Ekim ayından bu yana eylem sürecindeyiz. Ekonomik ve özlük haklarımız her geçen gün gasp ediliyor. Çalışma ortamlarımızda şiddet her geçen gün artıyor. Covid -19 meslek yasası çıkarılmıyor. Aile hekimlerine ceza yöntemi getiriliyor. Emeğimizi oyalama taktiğiyle alay konusu olmaktadır. Unutturma politikası uygulanmaya çalışılıyor. Ülkenin dört bir yanından tabip odası yöneticilerimiz Türk Tabipleri Birliği’ne gelerek nöbet eylemini dönüşümlü olarak devam ettirecektir. 4 Şubat’a kadar tasarının Meclis’e getirilmesi için nöbetteyiz. Tasarının Meclis’e gelmemesi taleplerimizin karşılanmaması halinde 8 Şubat günü g(ö)revde olacağız.”

Bıçak kemiğe dayanmış durumda

Doktorların eylemine desteğe gelenler de şu açıklamayı yaptı: “CHP Ankara Milletvekili Murat Emir: Sağlıkçılar açısından bıçak kemiğe dayanmış durumda. Meclis’e getirdiğiniz yasa eksikti yanlıştı uyardık, ama sonunda ‘Biz çalışalım tekrar gelelim’ dediniz. Bütün dosyaları toplayıp götürdünüz. Haftalardır bekliyoruz. ‘Hekimlerin hakkı asla ödenmez’ dediniz, ama hâlâ ödemiyorsunuz. Âcil hizmetler dışında hizmetlerin yavaşlatılmasından durdurulmasında grevdeyiz. G(ö)revdeyiz. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu: Hekimlerimizin yaşadığı sorunlara karşı kamuoyunu duyarlılığa dâvet ediyoruz. Haklarının iade edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Sağlık Hizmeti Sendikası Eş Genel Başkanı Hüsnü Yıldırım: Bugün geldiğimiz noktada söylediklerimizin hiçbiri kayda alınmadı. Biz de buradan sendikamız olarak bunu tekrar halkımıza ve siyasî iktidara, ifade etmek için eylem ve etkinlik programlarına karar verdik gelecekte oluşabilecek pandemi süreçlerinde pandemi süreçlerinin daha sağlıklı sunulması için bu eylemlere devam edeceğiz. Dev Sağlık-İş Sendikası Üyesi Reyhan Karadeli: Yaptığımız işlerin belirlenmesini ve görev tanımlarımızın yapılmasını istiyoruz. Ara dinlenme ve yemek molalarımızın düzenlenmesini istiyoruz.