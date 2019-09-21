Türk ve ABD helikopterlerinden ortak devriye

Türk ve ABD helikopterleri Fırat'ın doğusunda altıncı ortak hava devriyesi yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında altıncı ortak helikopter uçuşunu tamamladı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ndeki hava hareketliliği sona erdi. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ilçedeki havalandığı bölgeye geri dönerken ABD unsurlarına ait 2 helikopter ise Suriye tarafında kaldı. Helikopterler, sınırın Suriye tarafında yaklaşık bir saat uçuş gerçekleştirdi. TSK ve ABD unsurları daha önce 5 kez ortak helikopter uçuşu, bir kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti. NTV

Okunma Sayısı: 171

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.