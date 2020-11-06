Türkiye'de 2 bin 436 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 436 kişiye hastalık tanısı konuldu, 83 kişi vefat etti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 654 oldu, son 24 saatte 1914 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 334 bin 293'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2 bin 436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor." dedi. Koca, "Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün." ifadesini kullandı. AA

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