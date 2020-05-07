Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 83 bine yaklaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1977 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 57 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 133 bin 721, can kaybı 3 bin 641 oldu. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 82 bin 984'e ulaştı.

Son 24 saatte 4 bin 782 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 82 bin 984 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu. AA

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