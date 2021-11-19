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19 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Türkiye'de yağışlar son 20 yılın en düşük seviyesinde

19 Kasım 2021, Cuma 11:24
Türkiye'de 1 Ekim 2020'de başlayan ve 30 Eylül 2021'de sona eren 2021 su/tarım yılı, son 20 yılın en düşük yağış miktarıyla tamamlandı.

Tarımda hububatın ekim dikim sezonu ile başlayarak bazı mevsimlik bitkilerin gelişme döneminin sonunu ifade eden tarım sezonunu da içeren 2021 su/tarım yılına ilişkin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "2020-2021 Su Yılı 12 Aylık Alansal Kümülatif Yağış Raporu" açıklandı.

Rapordan derlenen verilere göre, 2021 su/tarım yılı yağışları, normal değerlerin ve geçen yıl aynı dönem yağışlarının altında gerçekleşti.

Bu dönemde yağışlarda uzun yıllar verilerine göre belirlenen normaline kıyasla yüzde 19, 2020 su/tarım yılı yağışlarına göre yüzde 16 azalma yaşandı. Bu su yılında metrekareye düşen yağış miktarı 465,5 milimetre olarak gerçekleşti. Uzun yıllar ortalamasına göre normal değeri 574 milimetre olan yağışlar, geçen su yılında 552,6 milimetre olmuştu.

Türkiye geneli 2021 su yılı yağışları, son 20 yılın en düşük seviyesinde kaldı.

En fazla azalma Güneydoğu Anadolu'da

2021 su yılında, normale göre en fazla azalma yüzde 39 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kaydedildi. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde normali civarında, diğer bölgelerde normallerin altında gerçekleşti. Doğu Anadolu’da yüzde 32, Akdeniz’de yüzde 24, İç Anadolu’da yüzde 22’lik azalma görüldü.

İl geneli yağışlarda en yüksek yağış, 1667 milimetre ile Rize’de, en düşük yağış 241 milimetre ile Mardin’de kayıtlara geçti. 2021 su yılında normallerine göre en fazla azalma yüzde 54 ile Mardin’de, en fazla artma yüzde 26 ile Düzce’de oldu.

Karadeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi’nin doğusu ve Trakya’nın doğu kesimleri ile Ardahan’da 125 günün üzerinde yağışlı gün gerçekleşirken, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ve Şırnak çevrelerinde 60 günün altına düştü.

AA

Etiketler: Türkiye, yağış
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