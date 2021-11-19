Türkiye’nin deprem üssü olduğunu hatırladık

Uzmanlar Düzce depremi hakkında, ‘Türkiye’nin deprem üssü olduğunu hatırlatan bir sarsıntı’ değerlendirmesini yaptılar.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) göre saat Çarşamba günü 15.40’ta Düzce Merkez’de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Uzmanlar, söz konusu depremin büyük Marmara depremini tetikleyip tetiklemeyeceğini değerlendirdi.

AFAD Deprem Dairesi’nin verilerine göre, merkez üssü Düzce merkez olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.40’taki deprem, yerin 18,02 kilometre derinliğinde oldu. CNN Türk’te yer alan habere göre, sarsıntı İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa’da da hissedilirken Neotektonik ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim, meydana gelen depremle ilgili değerlendirmede bulundu. Selim, “Deprem yaklaşık 15 km uzunluğa sahip olan bu fayın etkisiyle olmuştur. Bu fay Düzce çek-ayır havzasının hemen kuzeyinde yer alır. Meydana gelen bu deprem 12 Kasım 1999 depremini meydana getiren Kuzey Anadolu Fay sisteminin kuzeyinde gerçekleşmiştir. Eğer 6 ile 8 saat arasında artçıları olmazsa bir başka depremin habercisi olabilir. Bu durum tehlike arz eder. Ama artçılar olursa tehlikeli bir durum söz konusu olamaz” diye konuştu.

Hazırlıklı olmamız gerekiyor

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Mutlaka İstanbul’un altında depremin olması gerekmiyor. Bursa’daki bir deprem de İstanbul’da da etkili olabilir. Kaçınılmaz bir gerçek karşısında hazırlıklı olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Kocaeli Öğretim Görevlisi Prof. Şerif Barış da canlı yayında yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin deprem üssü olduğunu hatırlatan bir sarsıntı. Biz hep aynı şeyleri söylüyoruz... Orta büyüklükte bu depremlerin olması normal. Fayın daha büyük bir deprem üretecek potansiyeli yok. Bizim deprem öncesinde ev ve iş yerlerinde deprem öncesi ve sonrasında yapılacakları anlatmamız lazım. Bana göre bu normal bir deprem. Küçük artçılar sürebilir, İstanbul’u tetiklemez.” ifadelerine yer verdi. Depreme ilişkin olarak Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Görür, “Düzce-Çilimli civarında KAF’ın kuzey kolu üzerinde 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Bu deprem muhtemelen zon içerisinde, 12 Kasım 1999’da kırılmamış olan küçük bir fay parçası tarafından üretildi. Endişe edilecek bir durum yok zira buradaki enerji 12 Kasım depreminde boşalmıştı” dedi.

Haber Merkezi