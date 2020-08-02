Türkiye'nin en derin gölü alarm veriyor

Konya'da doğal oluşumlu bir göl olmasının yanı sıra Türkiye’nin 1'inci dünyanın ise en derin 3'üncü gölü olduğu belirtilen Acıgöl'ün su seviyesi 6-7 metre çekildi. Nedeninin bilinçsiz yeraltı sularının kullanımı olduğu belirtiliyor.

Konya'nın Karapınar ilçesindeki Acıgöl alarm veriyor.

Volkanik patlama sonucu meydana gelen Acıgöl 400 hektarlık alana sahip.

Gölün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Konya Karapınar Potansiyel Jeopark Alanı' kapsamında, çalışmaları sürüyor.

Türkiye’nin 1'inci dünyanın ise en derin 3'üncü gölü olduğu belirtilen doğal göl, birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Elipsi andıran gölde son zamanlarda kuraklığa bağlı olarak çekilmeler meydana geldi.

Yeraltı sularının aşırı kullanılması sebebiyle Acıgöl’ün kurumasından endişe ediliyor.

TEMA Vakfı'nın gönüllü temsilciliğini yapan Musa Ceyhan, gölün 6-7 metre kadar çekildiğini belirtti.

Ceyhan, ''Buraya yurtiçinden ve yurtdışından turistlerimiz geliyor. Yüzme sporlarına çok elverişli. İçinde canlı bulunmuyor. Ancak çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. Burası birinci derece doğal sit alanı olarak koruma altına alındı'' dedi.

Gölde çekilmelerin başladığını belirten Ceyhan, ''Konya kapalı havzasında göllerimiz kurumaya yüz tuttu. Yeraltı sularımız her sene çekiliyor. Havzada çok su isteyen bitki türlerine yöneldiler'' açıklamasında da bulunarak sözlerine şu şekilde devam etti:

''Gölde, 6-7 metre kadar çekilme oldu. Yeraltı sularını tükettiğimiz sürece buranın da bir sonu var. Dünyada eşi benzeri olmayan göllerimiz bunlar. Yarın öbür gün burası kuruduğunda kimse buraya gelmeyecek"