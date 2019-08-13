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13 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

'Türkiye'nin Maldivler'i'ne ziyaretçi akını

13 Ağustos 2019, Salı 15:45
Burdur'da beyaz kumsalı, berrak suyu ve turkuaz rengiyle "Türkiye'nin Maldivler'i" olarak ünlenen Salda Gölü'nde Kurban Bayramı dolayısıyla tatilciler yoğunluk oluşturdu.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, beyaz kumsalı ve turkuaz rengiyle "Türkiye'nin Maldivler'i" olarak ünlenen Salda Gölü'nde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Son yıllarda yapılan yatırımlar, koruma önlemleri ve çevre düzenlemelerinin yanı sıra tanıtım çalışmalarıyla bilinirliği artan ve yıl başından bu yana 600 bini aşan ziyaretçiyi ağırlayan Salda Gölü, bayram tatilinde de birçok kişinin vazgeçilmez rotaları arasında yer aldı.

Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlerden günübirlik yaratılış harikası gölü görmeye gelenler, yoğunluk oluşturdu. Tatilciler, 40 dereceyi bulan sıcak havada zaman zaman göle girerek serinlemeye çalıştı.

İzmir'den gelen Karya Gülerer, yaptığı açıklamada, gölü ve kumsalını çok beğendiğini söyledi.

Bayram nedeniyle bölgenin kalabalık olduğunu belirten Gülerer, "Kalabalık, ancak yeterince güzel ve temiz. Ülkemizde böyle bir yerin olması çok güzel. Buranın daha fazla bilinmesi ve dünyaya tanıtılması gerekiyor. Mavinin birçok tonunu burada görebiliyoruz." dedi.

İstanbul'dan Gamze Ataç ise Salda Gölü'nün rengini ve kumsalını çok beğendiğini dile getirdi.

Tabii özellikleri bozulmamış gölün tabanındaki kilin sağlık açısından faydalı olduğunun söylendiğini aktaran Ataç, "Kesinlikle insanlara gelmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

İzmir'den gelen Ömer Seyman da internette gördüğü Salda Gölü'nün bu kadar güzel olabileceğini tahmin edemediğini belirterek, göle hayran kaldığını, bir daha geleceğini ifade etti.

"Değerini bilmeliyiz"

Salda'yı görmek için İstanbul'dan arkadaşıyla gelen Elif Işıldak, gölün muazzam olduğunu söyledi.

Işıldak, "Harika, beklediğimizin çok çok üstünde güzellikte bir yer. Salda Gölü'nün değerini bilmeliyiz, böyle bir güzelliği kaybetmemeliyiz. Bence herkesin gelip burayı görmesi ama çevreyi temiz tutmaya dikkat etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Avusturya'da yaşayan İsmail ve Fetan Çağdaş çifti de bayram tatilini Türkiye'nin tabii güzelliklerini gezerek değerlendirdiklerini, özellikle Salda Gölü'ne hayran kaldıklarını kaydetti.

AA

Etiketler: salda gölü
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