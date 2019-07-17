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17 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Türkiye ulaşımda tek karta geçecek

17 Temmuz 2019, Çarşamba 09:55
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamasına göre yıl sonuna kadar kullanıma sunulması beklenen Türkiye Kart ile birlikte vatandaşlar metrodan otobüse, vapurdan metrobüse tüm ulaşım araçlarına tek bir kartla binebilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yıl sonuna kadar yedi şehirde pilot uygulamasına başlanacak Türkiye Kart ile tüm şehirlerde tek kart uygulamasına geçileceğini bildirdi.

Proje için, PTT’yi görevlendirdiklerini ifade eden Turhan şöyle konuştu:

“Bu kapsamda PTT gerekli çalışmaları sürdürüyor.  Projenin 2019 yılı sonuna kadar Konya başta olmak üzere Ankara, İstanbul, Bursa, Kayseri, Kahramanmaraş ve Düzce illerinde uygulamaya alınmasını planlamış bulunuyoruz ve bu doğrultuda da hızla ilerliyoruz. Türkiye Kart, vatandaşların ulaşım hizmetlerine tam entegrasyonunu gerçekleştiren daha uygun şartlarda tek kart üzerinden bütün hizmetlerin satın almasını sağlayan önemli bir proje. Vatandaşımız, tüm Türkiye’deki kara, hava ve deniz yolu ulaşım araçlarını Türkiye Kart ile kullanabilecek ve bu tek kart sayesinde vatandaşımızın hayatı kolaylaşacak."

Uygulama hayata geçirildiğinde metrodan otobüse, vapurdan metrobüse tüm ulaşım araçlarına tek bir kartla binilebilmesi bekleniyor. Böylece şehir değiştirildiğinde ayrı bir kart almak gerekmeyecek. Talep eden belediyeler, karta kendi şehirlerine özel şehircilik uygulamaları yükleyebilecek.

Etiketler: Türkiye ulaşım, tek kart
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  • Ümit Gül

    17.7.2019 10:20:15

    Boş işlerle uğraşmayın. Herkesin kredi kartı var. Taşıma araçlarına koyacağınız birer basit cihazla taşıma ücreti çekilir olay biter.

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