Uçak ve otobüs biletlerine talep patlaması

Korona virüs tedbirleri kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğrenim Kurumu’na bağlı kurumlarda eğitime ara verilmesiyle öğrenciler otogar ve havaalanlarına yöneldi.

Uçak bileti talebi yüzde 82 artarken otobüs bileti talebi ise rekor bir artışla yüzde 646 yükseldi. Gazete Duvar’ın haberine göre, ailelerinin yanına dönmek isteyen öğrenciler tüm okullarda eğitim ve öğretime ara verilmesiyle seyahat sitelerine yüklendi. Özellikle üniversite öğrencilerinin bulunduğu 18-24 yaş aralığındaki kullanıcıların sitelerini ziyaret ettiğini açıklayan ‘enuygun.com’ uçak biletlerinde en çok İstanbul-İzmir, İstanbul-Gaziantep, Trabzon-İstanbul rotalarının tercih edildiğini söyledi. Otobüs biletlerinde ise Ankara-Adana, Van-Diyarbakır, Karabük-Ankara arasında bilet kesildi. AA

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