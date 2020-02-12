Uçakta telefonunu kapatmayana ceza

Uçuşlarda, elektronik cihazları çalıştırmaya devam etmek, uyarılmasına rağmen yerine oturmamak, emniyet kemerini bağlamamak, baş üstü dolabını kapatmamak, başka yolcular ile veya kabin ekibi ile tartışmaya devam etmek gibi uçuş kurallarının ihlâl edilmesi durumunda vatandaşa uygulanacak ceza tutarı 2 bin 603 TL olarak belirlendi.

Sputnik’in haberine göre, Resmî Gazete’de bugün yayımlanan ‘Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdarî Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdarî Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ’ ile idarî para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında arttırılacağı, 2019 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 22.58 olarak tesbit ve ilan edildiği hatırlatıldı. Öte yandan, yeni düzenleme ile izinsiz, kural dışı ya da eksik ve yalan bilgiler beyan ederek insansız hava aracı uçuran (İHA) herkese 18 bin 25 Türk lirasına kadar para cezası kesilecek.

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